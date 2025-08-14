CASERTA. Muore Franco Angotti, ex consigliere comunale: oggi l’ultimo abbraccio

CASERTA – Caserta piange la scomparsa di Franco Angotti, ex consigliere comunale, venuto a mancare all’età di 70 anni.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente in città, suscitando profonda commozione tra quanti lo hanno conosciuto e stimato per il suo impegno politico

I funerali si sono svolti oggi, giovedì 14 agosto, presso la chiesa del Buon Pastore, dove amici, ex colleghi, rappresentanti delle istituzioni e semplici cittadini si sono raccolti per un ultimo saluto.