CASERTA. Nel nuovo appalto Rifiuti più ore di lavoro notturne, altre assunzioni e non solo. Il prefetto convoca Marino, la Ecocar e i sindacati - CasertaCE

CASERTA – Spesso dalle colonne del nostro giornale non abbiamo lesinato critiche su alcune decisioni prese dal Raffaele Ruberto. Questa volta, invece, dobbiamo fare un plauso all’iniziativa del rappresentante del ministero dell’Interno che ha convocato per domani, venerdì 31 maggio, il sindaco di Caserta Carlo Marino, gli amministratori di Ecocar e le sigle sindacali per due motivazioni riguardanti la galassia dei rifiuti.

E’ ancora in atto un tentativo di conciliazione dopo le proteste dei dipendenti dell’azienda dei rifiuti sugli emolumenti e di questo si parlerà, ma non solo. Uno dei due punti all’ordine del giorno è il nuovo capitolato d’appalto per la gara di sei mesi (+6) per la raccolta dei rifiuti, pubblicato sull’albo pretorio del comune di Caserta dopo quasi due mesi dalla sua redazione (LEGGI QUI I DETTAGLI).

Le questioni più importanti riguardano tre punti dell’atto. L’aumento del turno notturno, che passerà da 6 ore a 8 ore è sicuramente uno dei passaggi che maggiormente interessa ai lavoratori, ma le problematiche che verranno sollevate riguardano anche il parco mezzi, che nel nuovo capitolato d’appalto sarebbe stato sensibilmente diminuito.

Ultima questione, ma non ultima in ordine d’importanza, riguarda il numero del personale. Nel vecchio capitolato, quello della gara da oltre 100 milioni finita all’interno dell’inchiesta giudiziaria, erano 170 gli addetti che avrebbero lavorato per l’azienda vincitrice. Nel nuovo capitolato d’appalto, invece, il numero sale a 180. Probabilmente, si vorrà capire da dove e in che modo verranno assunti questi 10 nuovi dipendenti, forse anche di più, visto che proprio nell’atto si specifica che il “personale attualmente impiegato nel servizio è pari a 165 unità“.