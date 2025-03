Caserta. Nell’incontro di questo pomeriggio la Casertana calcio sarà contesta dalla tifoseria…

Caserta – La squadra della Casertana è impegnata oggi al Pinto contro la compagine del Benevento. I Falchetti, con il loro quart’ultimo posto in graduatoria del campionato di serie C – girone C in cui militano, non se la passano bene da un punto di vista sportivo e societario. E queste difficoltà non possono non riflettersi nei gruppi cittadini dei supporter. Con una locandina affissa in città (una copia, in calce), i sostenitori rossoblù annunciano per questo pomeriggio un’iniziativa di protesta piuttosto eclatante. Diserteranno, difatti, gli spalti nei primi quindici minuti dell’incontro, che avrà inizio alla ore 18.30, dopodiché entreranno per manifestare il loro dissenso.

Il manifesto se la prende poi con il presidente della società calcistica, Giuseppe D’agostino, tacciandolo di traditore

e si conclude rivendicando rispetto.

Auguriamoci che queste intemperanze verbali rimangano tali e che a nessuno venga in mente di peggio. Anche se, purtroppo, i precedenti in questo senso non mancano.