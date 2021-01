CASERTA. Nuovi ciak de L’Amica Geniale. Nel cast Mirella Iorio, la moglie del sindaco Marino

CASERTA – Sono iniziate da poche settimane le riprese della nuova stagione della serie televisiva L’Amica Geniale. Nel cast, così come nelle due serie precedenti, compare anche Mirella Iorio, moglie del sindaco di Caserta Carlo Marino. La Iorio, nei giorni scorsi ha partecipato al ciak girato in una piazza Dante a Napoli degli anni ’60, completamente traportata indietro nel tempo per motivi di adattamento alla trama del best seller scritto da Elena Ferrante.

Molta parte delle prime due serie hanno visto scene riprese nel rione Luttazzi, quartiere popolare nella zona Gianturco, completamente ricostruito nell’area ex Saint Gobain di Caserta.

Si tratta di un set perfetto e ben realizzato, di circa 26.000 metri quadrati, che fa da sfondo a tutte le storie delle due protagoniste: Lila e Lenù.