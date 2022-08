CASERTA Nuovi varchi di controllo nelle Zone a traffico limitato: 4 a San Leucio ed uno in via San Carlo

Con delibera di giunta n.163, l’amministrazione cittadina dà il via alla procedura per l’affidamento dei lavori. Base d’asta di 172mila euro

CASERTA Cinque nuovi varchi di controllo accessi alla zona Ztl, in aggiunta al sistema di controllo ubicato presso il

comando dei vigili urbani. E’ quanto ha in programma l’amministrazione cittadina. Sul sito del Comune è, infatti, pubblicata la delibera di giunta n.163 che dà il via al procedimento.

I nuovi varchi verranno realizzati a San Leucio, dove ne sono previsti 4, ed uno nella centralissima via San Carlo.

La giunta ha anche nominato quale responsabile del procedimento Franco Biondi, super dirigente del Settore Lavori Pubblici, che provvederà ad attivare tutte le procedure necessarie per porre il suddetto progetto definitivo a base di gara per l’affidamento dei lavori. L’importo totale dei lavori a base d’asta è di 172.840 euro.