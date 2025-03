CASERTA. Oggi lo sciopero generale nazionale dei metalmeccanici. La manifestazione di Caserta

Caserta – I metalmeccanici italiani scioperano oggi in tutto il Paese. Le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno proclamato 8 ore di sciopero generale nazionale. Sono in corso manifestazioni regionali e provinciali in tutta Italia per riaprire la trattativa con Federmeccanica e Assistal per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. A sostegno della vertenza dei metalmeccanici e degli scioperi restano confermati il blocco degli straordinari e delle flessibilità in tutti i luoghi di lavoro.

Proponiamo ai lettori alcune immagini del presidio dei lavoratori della categoria in corso a Caserta davanti alla sede di Confindustria di via Roma. Al momento è in atto un blocco stradale con ripercussione su tutto il traffico cittadino.