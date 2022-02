CASERTA. Oggi l’ultimo saluto ad Antonio La Peruta in arte “Alin”

CASERTA – Sono stati celebrati oggi alle 15,00 nella chiesa di Sant’Anna a Caserta i funerali di Antonio La Peruta, artista casertano, strappato alla vita e all’affetto dei suoi cari a soli 37 anni. Antonio, in arte Alin, era un rapper residente in via Acquaviva, amato e stimato da tutti. La sua prematura dipartita ha lasciato grande tristezza in tutta la città. Alin non aveva i genitori, persi tanti anni prima, ma lascia il fratello Gemmita. Numerosi i messaggi di cordoglio in ricordo del giovane, tra questi quello dell’amico Gianluca M. “A soli 37 anni…. Credo che la vita per una parte è stata cattiva con te, orfano in tenera età e anche la salute in parte ti si è ritorta contro, hai fatto più di 40 brani nel mio studio di registrazione, tutto il rione Acquaviva piange la tua morte, eri una leggenda qui, tutto il rione conosceva la tua musica e quanto l’amavi, fiero di essere stato il tuo produttore, adesso sei vicino a mamma e papà che tanto ti sono mancati così come vicino tutti gli angeli in cielo, eri anche una persona molto credente e spirituale , Dio ti ha voluto con sé perché non voleva più vederti soffrire, oggi ho ascoltato tutte le tue canzoni in lacrime, arrivederci amico mio, arrivederci ANTONIO LA PERUTA, arrivederci MC ALIN manchi tanto….. questo è l’unico video che ti ho girato, riposa in pace amico mio.”