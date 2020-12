CASERTA. Oggi pomeriggio alle 17 in collegamento web la Marcia della Pace. Ecco CHI CI SARA’

Caserta – I promotori cattolici e laici della tradizionale Marcia della Pace di Caserta, giunta quest’anno alla sua XXVI edizione, non hanno voluto venir meno al loro impegno a causa della pandemia che vieta ogni forma di assembramento. Quindi non potendo ritrovarsi e percorrere il centro cittadino come di consuetudine, si sono dati appuntamento alle ore 17 in collegamento web al sito www.marciadellapace.wixsite.com.

E invitano al cittadinanza ad unirsi a loro per riflettere sul messaggio del Papa Francesco “ La cultura della cura come percorso di pace”.

L’incontro sarà presieduto dal Vescovo Emerito Raffaele Nogaro, dalla cui residenza sarà trasmesso, e vedrà gli interventi dell’Amministratore Apostolico Tommaso Caputo, in procinto di lasciare la diocesi a seguito della nomina avvenuta ieri del nuovo Vescovo di Caserta Monsignor Pietro Lagnese, che ci assicurano dovrebbe essere presente.

In foto, nell’ordine, il vescovo emerito Raffaele Nogaro, Monsignor Tommaso Caputo ed il nuovo Vescovo di Caserta, Monsignor Pietro Lagnese

Questo il messaggio di Monsignor Caputo per la circostanza