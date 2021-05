CASERTA. Operazione della Narcotici. Borsone pieno di marijuana, arrestato pregiudicato

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta, nella giornata di ieri 04/05/2021, ha tratto in arresto G.R., pregiudicato classe 1977, poiché resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in flagranza.

L’operazione di polizia è stata realizzata nell’ambito di un servizio della Squadra Mobile di Caserta sezione Narcotici, congiuntamente a personale del Commissariato di P.S. di S. Maria C.V, predisposto al fine di contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I Poliziotti della Narcotici unitamente alla Squadra di P.G. del Commissariato, nell’ ambito del predetto servizio, dopo una breve osservazione, effettuata nei pressi dell’abitazione dell’uomo, decidevano di effettuare una perquisizione domiciliare.

A seguito della perquisizione veniva ritrovato, all’interno di un montacarichi , un borsone contenente una bilancia di precisione e 3 sacchi di plastica , contenenti a loro volta sostanza vegetale di colore verde.

Attraverso le successive verifiche tecniche era possibile stabilire che la sostanza rinvenuta era stupefacente del tipo “Marijuana”, per un peso complessivo di circa 1,4 KG . Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, G.R. è stato dichiarato in arresto e, come disposto dal P.M. di Turno competente, tradotto presso il suo domicilio in attesa del giudizio di convalida.