CASERTA. Palo della luce cade e crolla su un’auto. In tribunale per il risarcimento

CASERTA – Sarà un’impresa non semplicissima per l’avvocato nominato dalla compagnia Lloyd’s, con la quale il comune di Caserta ha sottoscritto una polizza assicurativa, riuscire a portare un esito positivo nel procedimento risarcitorio scaturito da un fatto avvenuto a Garzano nel settembre di un anno fa.

Infatti, la proprietaria di una Mini Cooper ha citato in giudizio il comune capoluogo dopo che la sua vettura è stata danneggiata dalla caduta in un palo della pubblica illuminazione.

Il palo, infatti, ha beccato in pieno la macchina che era parcheggiata e

ora, con senso logico, la donna ha chiesto i danni, un risarcimento all’ente guidato dal sindaco Carlo Marino.

Avendo sottoscritto una polizza per casi simili, palazzo Castrpignano non si occuperà della vicenda, demandando la non semplice difesa dell’amministrazione alla compagnia Lloyd’s e all’avvocato Vincenzo D’Agostino.