CASERTA – Sono partite questa mattina le vaccinazioni anti-Covid per i ragazzi in procinto di affrontare l’esame di maturità. A Caserta i primi 2.500 ragazzi sono stati convocati nell’hub della caserma ‘Ferrari-Orsi’ della brigata bersaglieri Garibaldi. Domani toccherà a circa altri 600. Si procederà poi man mano in base alle prenotazioni che arriveranno sulla piattaforma regionale. Per i 17enni vieni somministrato il Pfizer, per gli over 18 il Johnson & Johnson.