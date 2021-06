CASERTA. Paura in centro, uomo investito in via Roma da un autobus 10 Giugno 2021 - 20:25

CASERTA – Paura in via Roma a Caserta poco prima delle 19 di questa sera. Un uomo di mezza età è stato investito da un autobus di linea in transito sull’arteria centrale. L’uomo che è rimasto sempre cosciente, come si nota dalla foto che pubblichiamo, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.