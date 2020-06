LA FOTO. CASERTA. Tragedia in viale Medaglie d’Oro. Muore noto commerciante di via SAN CARLO travolto e ucciso in bici da un centauro

AGGIORNAMENTO – L’incidente avvenuto poco dopo le 17 in viale Medaglie d’Oro a Caserta ha avuto un esito nefasto. Il ciclista, un 65enne, Salvatore Vinciguerra residente e noto commerciante nella zona di via San Carlo, è deceduto. La salma dell’uomo, proprio in questi minuti sta per essere trasferita nel reparto di Medicina Legale dell’ospedale civile di Caserta. Il motociclista, anch’egli rimasto ferito, è ora al pronto soccorso del Sant’Anna e San Sebastiano.

CASERTA – Centauro prende in pieno ciclista e lo sbalza in aria. E’ accaduto poco dopo le 17 in viale Medaglie d’Oro a Caserta, davanti alla scuola media Dante Alighieri. Un giovane in sella alla sua moto ha centrato una persona che stava circolando in bicicletta facendola volare sull’asfalto. L’impatto è stato violento. Sul posto è giunto il personale del 118 che ha soccorso entrambi i feriti e la polizia municipale che dovrà accertare la dinamica dei fatti.