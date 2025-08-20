CASERTA piange Anna, scomparsa troppo presto

A soli 57 anni

CASERTA – Sommana, frazione di Caserta, è in lutto per la scomparsa di Anna D’Antonio, venuta a mancare all’età di 57 anni. La notizia della sua morte ha profondamente colpito familiari, amici e l’intera comunità locale, che si stringe nel dolore per una perdita tanto improvvisa quanto sentita.

Anna era stimata da tutti per la sua dolcezza, il suo spirito generoso e la disponibilità verso il prossimo.

A piangerla oggi sono il marito Vincenzo e i figli Tommaso e Raffaele, circondati dall’affetto di quanti hanno voluto bene ad Anna e che oggi condividono il loro dolore.

Le esequie si terranno domani, alle ore 16, presso la Chiesa di Maria SS. Assunta a Sommana, dove la comunità si riunirà per darle l’ultimo saluto.