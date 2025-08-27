CASERTA piange Gianluca Ariemma: morto a 32 anni giovane attore e regista

I funerali saranno celebrati domani, 28 agosto, alle 15:30 presso la Chiesa NS di Lourdes in via Kennedy a Caserta

CASERTA – Un grave lutto ha colpito il mondo del teatro casertano: è morto a soli 32 anni Gianluca Ariemma, giovane attore e regista, strappato alla vita e all’affetto dei suoi cari da un brutto male.

La notizia della sua prematura scomparsa ha scosso profondamente la comunità artistica e culturale, oltre ai tanti amici e parenti che lo ricordano come un ragazzo solare, pieno di energie, intelligente e buono.

Cresciuto a Caserta, Ariemma aveva frequentato il Liceo Manzoni, per poi intraprendere gli studi all’Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa, dove si era diplomato con brillanti risultati. Da lì era iniziato il suo percorso professionale, che lo aveva portato a lavorare sia in Italia che all’estero, con esperienze anche in Francia.

A Caserta si era esibito al Teatro Civico 14, uno dei palcoscenici più vivaci della scena teatrale cittadina, dove aveva saputo conquistare il pubblico con il suo talento e la sua versatilità.

Il suo nome era salito alla ribalta con lo spettacolo “Open Mic Farm”, da lui scritto, diretto e interpretato, ispirato al celebre romanzo La fattoria degli animali di George Orwell. Con questa opera innovativa e potente, Ariemma aveva ottenuto il Premio di Regia alla XXIII Edizione del Fantasio Festival, confermandosi come una delle voci più interessanti e promettenti della scena teatrale contemporanea.

La sua morte lascia un vuoto incolmabile nel mondo del teatro e nella città di Caserta, che perde un giovane artista capace di unire passione, talento e impegno culturale.

