CASERTA. Picchia il padre per una multa, 28enne arrestato

CASERTA -Nella serata di ieri, in Caserta, i Carabinieri della sezione radiomobile del locale Comando Compagnia hanno tratto in arresto, per maltrattamenti in famiglia e violenza e resistenza a P.U. un 28enne del posto.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo aver minacciato e fisicamente aggredito il padre convivente si è scagliato contro i carabinieri intervenuti colpendoli con una pala, venendo poi bloccato ed arrestato.

A richiedere l’intervento dei militari dell’Arma è stato lo stesso genitore con una telefonata al 112. Ai Carabinieri la vittima ha riferito che l’aggressione sarebbe scaturita a seguito del rifiuto ad una pretesa del figlio di firmare, al suo posto, una dichiarazione di assunzione di responsabilità ad una infrazione al cds con la sanzione accessoria del ritiro della patente.

L’arrestato, verrà giudicato con rito direttissimo.