CASERTA. Pini pericolosi per un asilo nido. Il sindaco ne ordina l’abbattimento

CASERTA (d.l.) – Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, con una propria ordinanza ha disposto l’abbattimento di alcuni alberi di pino che rappresentano un pericolo per la pubblica e privata incolumità. Il sindaco ha ordinato ai proprietari del terreno in Via Curie a Falciano, su cui insistono i fusti, di rimuoverli in seguito ad un blitz dei carabinieri nel marzo 2019 a cui è seguita la relazione dei tecnici del comune. I proprietari avranno 15 giorni di tempo per ottemperare al provvedimento cittadino. Tra le situazioni di pericolo segnalate nell’ordinanza vi è la presenza di un asilo nido su cui i pini sono pericolosamente inclinati.