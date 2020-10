CASERTA. Pomeriggio di terrore alla Farmacia Sant’Anna: uomo entra e aggredisce i dipendenti. Bloccato da un cittadino

CASERTA – Pomeriggio di terrore per i dipendenti della Farmacia Sant’Anna sita nell’omonima piazza a Caserta. Un uomo è entrato nell’attività minacciando verbalmente i dipendenti e aggredendone uno. L’uomo è stato bloccato e immobilizzato da un libero cittadino, azione che ha permesso al personale di allertare gli agenti della Polizia di Stato che una volta giunti hanno ammanettato l’aggressore e portato in caserma, ma a quanto pare quest’ultimo è già di nuovo a piede libero.

Questo il post pubblicato pochi minuti fa sul profilo social della farmacia.

“Le giornate di lavoro non sono mai semplici, lo sappiamo; lo sono ancor di meno da quando lavoriamo insieme alla paura del #virus. Oggi si è aggiunta una #paura in più, a cui, ahinoi, non siamo nuovi: siamo stati aggrediti da un uomo in pieno pomeriggio, ci ha #minacciati #verbalmente e ha colpito #fisicamente uno di noi. Tutto per aver chiesto la ricetta medica prima di dispensare un farmaco. Volevamo ringraziare pubblicamente un comune #cittadino che prontamente ci ha aiutato ad immobilizzare l’uomo e ci ha permesso di chiamare le forze dell’ordine. #Grazie a te che speriamo possa leggere questo post. Ti invitiamo in farmacia per poterti ringraziare di persona. La #polizia è arrivata nel giro di pochi minuti a ha provveduto ad allontanare l’uomo che ha continuato a minacciarci. Tornerà di nuovo a seminare il panico? Beh, speriamo proprio di no, fatto sta che l’uomo è di nuovo a piede libero.

Ci piacerebbe svolgere il nostro lavoro senza la paura di essere aggrediti, rapinati, minacciati.



Grazie alle forze dell’ordine e grazie ai comuni cittadini.Noi continuiamo a #lavorare!”.