CASERTA – Si terrà domani, alle ore 11.30 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di via Laviano a Caserta, la presentazione del calendario storico dell’Arma edizione 2020. Nomi importanti per la realizzazione di questo progetto in scala nazionale: i Carabinieri hanno difatti chiamato a sé l’artista Mimmo Palladino e la scrittrice Margaret Mazzantini, come testimoniano anche i video sui canali social dell’Arma.