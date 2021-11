CASERTA Proclamati i 32 eletti del consiglio comunale: prima seduta dell’Assise il 22 novembre

In Italia Viva Emilianna Credentino supera Pasquale Antonucci così come nel Pd Andrea Boccagna entra ed Enzo Battarra è il primo dei non eletti. Emiliano Casale, con 928 voti, è il primo degli eletti e consigliere anziano. Sarà lui a presiedere la prima seduta dell’Assise cittadina

CASERTA (rita sparago) L’Ufficio elettorale centrale ha consegnato stamattina i verbali dell’attività di verifica delle preferenze dei singoli candidati al Consiglio. Ha determinato, quindi, la cifra elettorale ottenuta da ciascuna lista o da ciascun gruppo di liste collegate in tutti gli uffici elettorali di sezione del Comune, nonché la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere, compreso nelle singole liste.

Un’attività che a Caserta è durata un mese ed, oggi, l’Ufficio presieduto dal giudice Vassallo ha riassunto i voti delle varie sezioni proclamando gli eletti alla carica di consigliere comunale. Da oggi, 5 novembre, dunque, Carlo Marino ha a disposizione 10 giorni di tempo per indire la prima seduta dell’Assise nel corso della quale avverrà l’ufficializzazione della proclamazione. Pare, tra l’altro, che il sindaco abbia già ufficiosamente indicato per il 22 novembre la data della prima seduta del nuovo consiglio comunale di Caserta.

Fatta questa doverosa premessa, vediamo chi sono gli eletti e quante preferenze hanno ottenuto.

Per la maggioranza: Gianluca Iannucci (200 voti) sul totale della lista Socialisti uniti pari a 963. Liliana Trovato (445 preferenze), Antonio De Lucia (376), Mimmo Natale (337 voti). Questi ultimi tre sono stati candidati nella lista Noi Campani che ha ottenuto un totale di 2201 voti. Per la lista Origini (totale 1771 voti) gli eletti sono Francesco Guida (672 voti) e Donato Tenga (443). Alessandro Pontillo si è fermato a quota 356. La lista Azione con Carlo Calenda ha ottenuto 641 voti totali: nessun seggio. Per la lista Moderati Insieme per Caserta (che ha ottenuto un totale di 4866 voti) gli eletti sono: Emiliano Casale (928 preferenze, primo eletto e, quindi, consigliere anziano), Massimiliano Marzo (912 voti), Dora Esposito (712 voti), Massimo Russo (646), Lorenzo Gentile (440), Mariana Funaro (423) e Rosaria Mona (392). Per il Partito democratico che ha ottenuto un totale di 3444 voti i quattro eletti sono: Giovanni Comunale (500 preferenze), Matteo Donisi (493), Roberta Greco (472) e Andrea Boccagna (295). Tra i primi tre non eletti troviamo Enzo Battarra (280), Michele De Florio (246) e Andrea Mastroianni (230). Per Italia Viva (totale preferenze 2486) gli eletti proclamati dall’Ufficio centrale sono: Mimmo Maietta (649), Roberto Peluso (543), Emilianna Credentino (494). Primo dei non eletti Pasquale Antonucci (475 preferenze).

Questi, dunque, i 20 consiglieri di maggioranza eletti nelle sette liste che hanno sostenuto Carlo Marino.

Otto erano gli elenchi di candidati al consiglio comunale che hanno sostenuto Gianpiero Zinzi. L’Udc non ha ottenuto seggi (350 preferenze totali, 166 per il solo Luigi Cobianchi). Caserta nel cuore si è fermata a 1010 voti (Piazza 238, Ursomando 122). “Con Zinzi Prima Caserta” ha ottenuto 2106 voti (Donato Aspromonte 341, Emilio Caterino 306). Forza Italia si è fermata a 1083 preferenze (266 per Elio Di Caprio). Fratelli d’Italia ha ottenuto un totale di 3122 preferenze (Paolo Santonastaso 448, Pasquale Napoletano 402. E, ancora, Filippo Mazzarella 360, Maddalena Corvino 351, Claudio Ursomando 205). Infine la lista Gianpiero Zinzi per Caserta che ha ottenuto 4151 preferenze (Alessio Dello Stritto 520, Maurizio Del Rosso 491, Fabio Schiavo 440). Sette, ricapitolando, i consiglieri comunali di minoranza del centrodestra: Gianpiero Zinzi, Donato Aspromonte, Paolo Santonastaso, Pasquale Napoletano, Alessio Dello Stritto, Maurizio Del Rosso e Fabio Schiavo.

Nove, ancora, le liste che hanno sostenuto il candidato sindaco Pio Del Gaudio: Caserta tu con 1192 voti ha eletto il consigliere Roberto Desiderio (367 preferenze). Autonomi e partite Iva ha ottenuto un totale di 395 voti ma nessun eletto. Casertiamo ha ottenuto 1058 preferenze (252 Antonio De Crescenzo). Città futura si è fermata a 668 voti. Eletti, quindi, Del Gaudio e Desiderio.

Veniamo agli altri. Tre le liste che hanno sostenuto il candidato sindaco Romolo Vignola: Per ha ottenuto un totale di 420 voti. Speranza per Caserta si è fermata a 1661 voti (398 preferenze per Clemente Fusco, 326 per Francesco Apperti, 201 per Norma Naim). Io Firmo ha ottenuto 1449 voti (Gloria Martignetti 444 preferenze e Alessandro Barbieri 222). Eletti, quindi, Vignola e Fusco.

Io Partecipo, lista unica del candidato sindaco Errico Ronzo ha ottenuto un totale di 863 voti e nessun eletto. Altrettanto dicasi per Caserta Kest’è di Ciro Guerriero: 145 voti e nessun seggio.

Infine, due le liste del candidato sindaco Raffaele Giovine: Caserta decide ha ottenuto 2052 voti (Anna Crovella 455, Vincenzo Fiano 394). La lista Vivace ha ottenuto, invece, 150 perferenze. Eletto il solo Giovine