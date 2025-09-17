CASERTA. Ragazzo 30enne trovato morto a Tredici. Si sospetta un gesto estremo

17 Settembre 2025 - 16:14

Aveva compiuto gli anni solo due giorni fa

CASERTA – Dopo una prima analisi compiuta dagli agenti della Questura di Caserta, quella del suicidio pare l’ipotesi più accreditata.

Probabile, ma non ancora certa la causa del decesso di Andrea Santacroce, trovato questa mattina, mercoledì, privo di vita nella propria abitazione non distante dalla piazzetta della frazione Tredici di Caserta.

L’intervento degli operatori dell’ambulanza non ha potuto salvare la vita al ragazzo, che solo due giorni fa aveva compiuto 30 anni.

Gli agenti della polizia di stato del capoluogo sono accorsi sul posto e si ragiona sulla possibilità di far intervenire un magistrato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e attivare la procedura per l’autopsia.

