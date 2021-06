CASERTA. Razzia di catalizzatori, ladri a caccia di metalli rari. Un record senza precedenti

CASERTA – (GV) Quattro Fiat Panda, due Fiat Tipo e una Fiat Multipla. È questo il vergognoso bilancio dei furti avvenuti solo in questa settimana tutti nei pressi del Palazzo della Salute a Caserta che per un mero fatto territoriale su un lato fa parte del comune di San Nicola. L’ultima Panda trafugata è stata ritrovata questa mattina nelle campagne di San Marco Evangelista dai vigili urbani naturalmente senza il catalizzatore. Un record senza precedenti di furti tra Caserta, San Nicola e Santa Maria Capua Vetere. La banda è specializzata in furti di marmitte agisce indubbiamente indisturbata. Tutti chiedono più controlli delle forze di polizia.