CASERTA. Rifornivano le piazze di spaccio casertane: 19 condanne

CASERTA – Sentenza di non luogo a procedere per Pasquale Fucito per precedente giudicato (con revoca della misura cautelare in carcere relativamente a questo procedimento) e 19 condanne in Appello. E’ quanto stabilito dalla Corte d’Appello nei confronti di 20 imputati coinvolti in una maxi inchiesta della Dda sulla piazza di spaccio di Caivano che avrebbe rifornito di droga anche Caserta ed alcuni comuni della provincia.

Condannati: Domenico Ciccariello a 5 anni e 4 mesi; Antonio Cocci a 3 anni e 4 mesi; Francesco Cordua a 6 anni e 8 mesi; Emanuele De Simone a 7 anni e 2 mesi; Antonio Della Ratta a 10 anni e 4 mesi; Luigi Ferraiuolo a 11 anni; Luigi Garofalo a 6 anni e 8 mesi; Cristoforo Iuorio a 6 anni e 8 mesi; Pietro Iuorio a 6 anni e 8 mesi; Vincenzo Iuorio a 3 anni e 6 mesi; Ciro Lobascio a 4 anni; Gennaro Masi a 3 anni e 4 mesi; Alfredo Mauro a 6 anni e 8 mesi; Diego Mirti a 6 anni e 8 mesi; Gennaro Antonio Sautto a 6 anni e 8 mesi; Nicola Sautto a 7 anni e 1 mese; Salvatore Sautto a 6 anni e 8 mesi; Benedetto Sgambati a 7 anni e 8 mesi; Emanuele Sorio a 6 anni e 8 mesi.