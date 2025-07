CASERTA. Rissa davanti ai bambini, panico nella villetta

L’episodio ieri sera in piazzetta Padre Pio. Le urla e la concitazione hanno generato paura e sgomento tra i presenti

CASERTA – Una serata di divertimento e spensieratezza si è trasformata in un incubo, ieri sera, per una famiglia in piazzetta Padre Pio, a Caserta. Alcuni genitori hanno raccontato di aver assistito a una rissa violenta tra due gruppi di giovani, avvenuta sotto gli occhi atterriti dei loro bambini.



La vicenda ha avuto inizio quando un gruppo di ventenni ha aggredito verbalmente alcune famiglie, manifestando fastidio per i bambini che giocavano nelle loro vicinanze. A quel punto, un altro gruppo di giovani è intervenuto in difesa delle famiglie e dei loro piccoli.

La situazione è rapidamente degenerata: dalle parole si è passati ai fatti, con i due gruppi che sono venuti alle mani. La rissa è esplosa in piena piazzetta, costringendo famiglie e bambini a essere testimoni involontari di un episodio di violenza urbana. Le urla e la concitazione hanno generato paura e sgomento tra i presenti, in particolare tra i più piccoli.