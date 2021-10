CASERTA Romolo Vignola: “Carlo Marino prenda esempio da Manfredi. Serve una giunta tecnica con personalità autorevoli e competenti”

Il candidato sindaco di Speranza, Io firmo e Per consiglia al primo cittadino di imitare il collega napoletano: “Vanno colte le opportunità che si presentano con i finanziamenti e le risorse del Recovery fund”

CASERTA “Senza voler invadere il campo della responsabilità di chi ha ricevuto il consenso per amministrare la nostra città, ritengo doverosa un breve riflessione circa i gravosi compiti che in questo particolare momento storico incombono sull’amministrazione comunale”.

Romolo Vignola, candidato sindaco di Speranza per Caserta, Io firmo per Caserta e Per, interviene sulla composizione della futura giunta comunale: “Appare evidente che occorre cogliere le opportunità che si presentano con i finanziamenti e le risorse dei Recovery fund e, a tal fine, mi sembra utile sottolineare, nuovamente, che questi temi specifici sono stati ampiamente trattati e ne è stata anche prevista l’attuazione nel programma di coalizione. Ho molto apprezzato il coraggio di Manfredi che, a Napoli, ha previsto due fasi dell’amministrazione, prima una giunta tecnica con alti profili e solo successivamente, forse tra due anni, una giunta politica utile ad amministrare secondo un’impostazione corretta. Anche a Caserta bisognerebbe puntare su professionalità e competenze – sottolinea il consigliere comunale – personalità autorevoli e tecnici di area, tenendo conto che la possibilità di utilizzare le risorse, previste dal Piano di Resilienza, è forse l’ultima per modernizzare e valorizzare la nostra città. Il mio è un auspicio formulato nell’esclusivo interesse dei nostri concittadini che attendono da anni efficienza e competenza nello svolgimento delle funzioni della pubblica amministrazione”.