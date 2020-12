CASERTA. Santa Barbara: la festa dei Vigili del fuoco al tempo del Covid

CASERTA – Questa mattina il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta ha celebrato, nel rispetto delle limitazioni dovute alla grave emergenza sanitaria in atto, S. Barbara Patrona dei Vigili del Fuoco. La cerimonia si è svolta in maniera sobria e alla deposizione della corona d’alloro in onore ai caduti ha partecipato il prefetto di Caserta S.E. Raffaele Ruberto. Inoltre è stata celebrata, presso la chiesa del Buon Pastore in Caserta, la Santa Messa in onore della Patrona dei Vigili del Fuoco officiata da Mons. Giovanni Vella, Vicario Generale della Diocesi di Caserta, a cui hanno partecipato anche il Sindaco di Caserta Dott. Carlo Marino e tutte le autorità militari e civili.

Il Comandante, Dott. Ing. Sergio Inzerillo, alla fine della breve cerimonia ha voluto ringraziare tutto il personale del Comando per come ha affrontato l’emergenza, mettendo in evidenza lo spirito di solidarietà e di abnegazione con il quale gli uomini e le donne del Comando hanno saputo reagire per assicurare le attività di prevenzione e di soccorso a tutta la popolazione.