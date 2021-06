CASERTA. Schianto auto-moto in via Borsellino. Centauro trasportato d’urgenza in ospedale 21 Giugno 2021 - 19:39

CASERTA – Paura in via Borsellino a Caserta. Pochi minuti fa, infatti, un’auto ed una moto di grossa cilindrata si sono scontrati. L’impatto, avvenuto all’altezza della Tenda di Abramo, ha visto il centauro avere la peggio, volando sull’asfalto. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, mentre le forze dell’ordine sono state impegnate per i rilievi stradali.