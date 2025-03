Caserta. Sergio Tanzarella lascia il movimento Speranza per Caserta…la lettera che spiega la sua decisione. Abbandonano anche Norma Naim e Michele Miccolo…

Caserta (pm) – Riceviamo e pubblichiamo la lettera con la quale Sergio Tanzarella si è dimesso dal movimento Speranza per Caserta, al quale diede vita, come egli stesso ricorda, nel 2010 nell’intento di imprimere una svolta al governo della città. Com’è noto, questa formazione politica è riuscita ad esprimere, negli anni scorsi, anche alcuni consiglieri comunali, ma non in questa consiliatura, anche se partecipa attivamente al dibattito pubblico cittadino.

A fine gennaio ha tenuto la prima assemblea del nuovo anno procedendo al rinnovo elle cariche del movimento, alla conferma per un nuovo biennio di Francesco Apperti alla carica di coordinatore e tracciando le linee programmatiche della propria attività futura. Ad iniziare da quella volta a “…proseguire e rinforzare il lavoro già avviato all’interno del laboratorio politico “Open”, promosso assieme al Movimento Caserta Decide”.

Certo, la presa di distanza del professore Tanzarella è significativa di un dissenso interno che ci risulta abbia determinato le dimissioni anche di due altri rilevanti componenti storici del sodalizio, la già consigliera comunale Norma Naim e Michele Miccolo.

LA LETTERA DI TANZARELLA

Non faccio più parte di Speranza per Caserta. Ne sono uscito senza clamori e comunicati ma con piena convinzione. Avevo creato nel 2010 questo movimento per essere alternativo alla palude politica non per diventare una ennesima sigletta dell’universo del cosiddetto centrosinistra. Movimento del dissenso fondato su libertà e disinteresse personale, in opposizione a calcoli, carriere, benefici. Il caso del Vignola e di quell’altro consigliere, nemmeno ricordo il nome, eletti con Speranza e poi dimessisi nel giro di poche settimane dimostra, senza vergogna, lo stato della coscienza civica in questa città. Si è eletti con un Movimento come Speranza, si sottoscrive un patto morale con il Movimento e i cittadini che lo sostengono e poi una volta eletti li si abbandona senza farsi problemi e mantenendo la carica! Fatti per me impensabili e ingiustificabili. Di una gravità inaudita. Tornando a Speranza, fatta salva certo l’onestà personale di tutti coloro che ne fanno parte mi limito a non condividerne strategie e obiettivi. Vi è l’illusione di poter in futuro governare con gli stessi che oggi sostengono il Marino, una cosa che moralmente trovo inaccettabile. Anche perché sono gli stessi che fino ad oggi si sono caparbiamente rifiutati di qualificare l’area Macrico F2, qualifica che oggi ci avrebbe evitato tutta questa macabra danza della Fondazione e dei suo ascari devoti. F2: atto propedeutico per ogni iniziativa veramente benefica per la Città fino all’idea di una foresta in città. Ma come pensare ad una foresta in città con Marino e i suoi sostenitori, lui che gli alberi li taglia o li scapitozza? E poi questo PD che parla del Macrico come se stesse da anni all’opposizione mentre governa da 8 anni! Il gioco è vecchio e logoro, parlare come se si fosse contemporaneamente maggioranza e opposizione. Ma come fa qualcuno a crederci ancora? Il teatro è una attività e un arte seria .

Ma è squallido assistere a dei politicanti che vogliono fare i teatranti. Caserta l’ha governata un sindaco del Partito democratico e il disastro di questi anni è in maggior parte in capo al suo partito. Sarà bene che si arrivi allo scioglimento del consiglio comunale, forse una pausa potrà purificare la città dalla palude in cui si è cacciata? Ci credo poco, ma almeno lasceremo alla storia il dato incontrovertibile della invasività della camorra e della presenza della mentalità camorristica dei benpensanti che compongono l’area grigia e complice della città. Speranza era nata come alternativa secca a tutto questo e se non era possibile governare almeno per poter esercitare una lezione morale che servisse di ispirazione e di esempio, perché vi è sempre bisogno di questi modelli di libertà e di disinteresse personale. Poiché non è vero che il fine giustifica i mezzi, mezzi cattivi o cattive compagnie inquinano anche i fini migliori. La politica oggi a Caserta è innanzitutto questione morale.