CASERTA. Sfondata dai ladri la vetrata della Banca di Credito Popolare di corso Trieste. Per la banda tanto lavoro e poi…

CASERTA – Possiamo affermare con una certa dose di tranquillità che non passerà alla storia dei grandi colpi criminali il tentativo di furto avvenuto questa mattina intorno alle ore 4 alla filiale della Banca di credito popolare di Caserta, situata lungo corso Trieste (CLICCA E GUARDA IL VIDEO).

Seppur dalle conseguenze spettacolari, vista la distruzione della vetrina della banca, il tentativo di effrazione non ha portato risultati.

Secondo quanto scoperto dai carabinieri del Nucleo radiomobile della stazione di Caserta, infatti, i malviventi non sono riusciti ad aprire la cassaforte e quindi a portar via il denaro contenente all’interno. Restano, quindi, solo i danni quale spesa economica da sopportare per la banca.