CASERTA Sopralluogo nell’area Macrico, la Prima commissione consiliare pronta a ispezionare l’area

La proposta di Pio Del Gaudio ai componenti dell’organismo consiliare: “Chiediamo l’autorizzazione ad entrare alle autorità ecclesiastiche competenti”

CASERTA Nella seduta della Prima commissione consiliare di ieri mattina il consigliere comunale Pio Del Gaudio ha proposto a tutti i componenti di chiedere alle autorità ecclesiastiche competenti, di concedere l’autorizzazione per effettuare un sopralluogo nell’area Macrico.

“Sul tema in questi giorni si sta dibattendo in maniera diffusa e, quasi tutti i giorni, su alcune testate giornalistiche vediamo fotografie dell’area ed in particolare dei lavori in corso al fine di renderla fruibile alla cittadinanza. Le dichiarazioni del nostro vescovo Pietro Lagnese e di don Antonello Giannotti, Presidente dell’Idsc, hanno entusiasmato tutti noi. Il consiglio comunale, ritengo – sostiene Del Gaudio – debba essere centrale, nel rispetto dei ruoli e della proprietà, al fine di garantire alla cittadinanza la realizzazione del Parco Urbano così come deliberato dal consiglio comunale nell’aprile del 2014″.

“La nascita di un enorme area verde con più funzioni è un’opportunità imperdibile per la cittadinanza in termini turistici, culturali ed economici e la governance cittadina deve contribuire in modo decisivo. In tal senso il consiglio comunale, con l’approssimarsi dell’approvazione del Piano urbanistico comunale, deve in tempi rapidi prendere responsabilmente coscienza delle volontà della Diocesi e dell’Idsc per determinare gli atti conseguenti al fine di realizzare quello che, agli occhi dei più, in passato rappresentava un sogno e che oggi, con l’autorevole imprimatur della diocesi, sembra diventare realtà”.