CASERTA. Sorpresi a rubare un’auto parcheggiata in strada: arrestati

Gli arrestati, verranno giudicati con rito direttissimo

CASERTA – Nel corso della notte i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, per tentato furto di auto, due georgiani di 27 e 31anni. I due sono stati sorpresi mentre tentavano di asportare un’autovettura Nissan Micra di proprietà di una 51enne del posto, parcheggiata lungo la via Amato. Gli arrestati, verranno giudicati con rito direttissimo.

Recentemente, ed in particolare il 7 dicembre, gli stessi carabinieri della sezione radiomobile, nell’ambito di specifici servizi finalizzati a prevenire e reprimere i furti di auto trassero in arresto altro soggetto sorpreso a bordo di auto appena rubata.