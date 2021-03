CASERTA. Sorpreso a spacciare mentre ha il divieto di ritorno in città. Arrestato 24enne

CASERTA/SAN NICOLA LA STRADA – Nel corso del pomeriggio odierno, in Caserta, i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, per “ detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 24enne del Gambia, domiciliato in San Nicola La Strada, in atto sottoposto alla misura del divieto di ritorno nel comune di Caserta.

L’uomo, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di gr.46 circa di sostanza stupefacente del tipo “hashish” suddivisi in varie dosi, sequestrati. L ’arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.