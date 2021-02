CASERTA – (tp) La squadra volante della Questura di Caserta ieri sera hanno arrestato per droga un pregiudicato di via Acquaviva. Il giovane C. M. 29 anni alla vista degli agenti ha tentato la fuga a piedi ma è stato rintracciato e fermato sottoposto agli arresti domiciliari perché trovato in possesso di 15 grammi di crack pronto per essere venduto ad alcuni ragazzi del posto.