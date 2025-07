CASERTA. Tenta rapina con un cavatappi, 26enne beccato dai carabinieri

E’ accaduto ieri sera in via Ricciardi

CASERTA – Un 26enne di origine marocchina è stato denunciato dai Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta per tentata rapina ai danni di un giovane casertano di 18 anni.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, 16 luglio, in via Ricciardi, dove l’uomo avrebbe avvicinato il ragazzo chiedendo insistentemente del denaro. Al rifiuto del giovane, il 26enne avrebbe tentato di intimidirlo mostrando un oggetto appuntito, per poi allontanarsi frettolosamente per le vie circostanti.

Scattate le ricerche da parte dei militari, l’uomo è stato rintracciato e bloccato poco dopo. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un cavatappi, ritenuto verosimilmente l’arnese utilizzato per minacciare la vittima. L’oggetto è stato sequestrato mentre per l’uomo è scattata la denuncia per tentata rapina.