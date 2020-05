CASERTA – Terrore in strada al centro di Caserta, intorno alle 15:30 di oggi, quindi solo pochi minuti fa. Un uomo ha cercato di investire i passanti che, in quegli attimi, si stavano muovendo su Corso Trieste. In questi istanti di grande concitazione non si registrano. Un’azione durata pochi lunghissimi attimi, l’uomo è stato fermato e identificato. A breve seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.