CASERTA. Uomo armato con casco integrale minaccia gli studenti del “Diaz” all’uscita di scuola

CASERTA – Una segnalazione sta facendo il giro dei social e dei gruppi cittadini. Un episodio grave, che getta un’ombra cupa sulla quotidianità già complessa della città: un uomo armato, con casco integrale, ha minacciato un gruppo di ragazzi all’uscita di scuola, precisamente davanti al “Liceo Diaz” di Caserta.

Il fatto è avvenuto in pieno giorno, in un orario in cui i genitori affollano i marciapiedi per attendere i propri figli, in un luogo che dovrebbe essere sinonimo di sicurezza, protezione e normalità.