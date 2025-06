CASERTA. Uomo sorpreso con un coltello nascosto nel borsello: scatta la denuncia

CASERTA – Nei giorni scorsi, a Caserta, un uomo è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di arma impropria. L’episodio è avvenuto durante un normale posto di controllo effettuato dai militari dell’Arma.

L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, ha cercato di eludere il controllo alla vista della pattuglia, ma il suo comportamento sospetto ha attirato l’attenzione dei Carabinieri, che lo hanno prontamente fermato.

A seguito della perquisizione personale, all’interno del borsello che portava con sé è stato rinvenuto un coltello con una lama lunga circa 30 centimetri. L’arma bianca è stata immediatamente sequestrata.

Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Le indagini proseguono per chiarire il motivo per cui si trovasse in possesso del coltello.