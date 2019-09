😂😂😂CASERTA VERGOGNA: Carlo Marino fa l’ordinanza ad Ecocar e parla del capitolato sulle cui mille violazioni, in combutta con Peppe Zampella, ha chiuso gli occhi per anni

CASERTA (g.g.) – E’ una città senza vergogna. E’ una politica senza vergogna. Scrive il sindaco di caserta, l’avvocato Carlo Marino, nella sua ordinanza, dopo la mancata raccolta dei rifiuti di ieri da parte della Ecocar. “Alla Azienda ECOCAR S.p.A., incaricata del servizio di Igiene Urbana per la città di Caserta, di provvedere ad horas allo spazzamento ed alla pulizia delle strade del centro della città di Caserta, così come da capitolato. Si avvisa che, in caso di inadempienza alla presente ordinanza, si provvederà come per legge.“.

Sindaco Carlo Marino, lei deve spiegare alla città che ha il guaio di essere totalmente cloroformizzata dalla mentalità di chi la compone, quante lettere formali di diffida o di richiamo, oppure quante penalizzazioni la sua amministrazione ha inflitto a quelli di Ecocar negli ultimi 3 anni per inadempienze nel rispetto del capitolato. CasertaCe, nell’anno 2015, ha pubblicato 13 puntate di un’inchiesta che ha svelato, punto per punto, le decine e decine di inadempienze. Lei, e chi l’ha preceduta, siete complici, correi, dell’Ecocar governato da Peppe la Porchetta e la famiglia Zampella. Sistema legittimato continuamente dal comune e anche dall’ipocrita parrucconismo della Prefettura di Caserta, dalla genetica dei vice prefetti che da Paolo Maddaloni, Provolo (stiamo parlando di quello indagato per la sciagura di Rigopiano) da Lubrano a Palmieri (quello che ha scritto una delibera, con i poteri del consiglio comunale, regalando agli ormai arcinoti Canciello di Frattamaggiore 250 mila metri quadrati, che per effetto di quell’atto sono diventati adatti alla costruzione di capannoni della logistica, mentre un attimo prima erano solo terreni agricoli). Questa ordinanza di Marino è un atto di ipocrisia, che ha responsabilità pesantissime che in qualsiasi posto d’Italia e del mondo sarebbe spazzata via in una grande mobilitazione democratica, da una rivoluzione della ragione e della dignità .

VERGOGNATEVI!

