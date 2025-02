CASERTA. Via De Martino al buio, Del Rosso: “Rischio rapine e furti”

L’interrogazione, all’amministrazione comunale, del consigliere Del Rosso per una situazione si protrae da mesi

CASERTA – Ancora una interrogazione all’Amministrazione comunale di Caserta per segnalare la grave carenza di illuminazione pubblica in via R. De Martino, una situazione che da mesi mette a rischio la sicurezza dei cittadini.

“Nonostante le reiterate richieste di intervento – spiega il consigliere Maurizio Del Rosso – la strada continua a rimanere al buio, diventando teatro di furti, rapine e aggressioni. Già nel mese di dicembre 2024 era stata formalmente inoltrata una richiesta alla ditta Pagano Srl affinché provvedesse alla sostituzione o riparazione dell’illuminazione pubblica, e un’ulteriore sollecitazione è stata inviata il 31 gennaio 2025. Tuttavia, ad oggi, nulla è stato fatto e la situazione resta critica.”

L’interrogazione chiede di chiarire le ragioni di questo ritardo, di individuare eventuali responsabilità e di comunicare quali azioni urgenti si intendano adottare per ripristinare il servizio e garantire la sicurezza nel quartiere.

“È inaccettabile – conclude Del Rosso – che i cittadini debbano vivere nel timore di subire aggressioni o furti a causa della mancata manutenzione dell’illuminazione pubblica. Chiediamo un intervento immediato per risolvere definitivamente il problema e restituire ai residenti la tranquillità che meritano.”

La questione si spera possa essere discussa nel prossimo Consiglio Comunale