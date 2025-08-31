CASERTA VIOLENTA. Ragazzino picchiato a sangue da branco di teppisti

CASERTA – Un atto di violenza gratuita ha colpito ieri sera il centro di Caserta. In piazza Dante, un ragazzo è stato aggredito da un branco che lo ha preso a pugni e calci. L’aggressione è stata così violenta che la vittima ha riportato ferite serie, con una profonda ferita alla testa che ha causato un copioso sanguinamento.

Dopo il pestaggio, il gruppo di aggressori si è allontanato rapidamente dal luogo, lasciando il giovane in gravi condizioni a terra.

Alcuni passanti si sono immediatamente avvicinati per prestare i primi soccorsi, aiutando il ferito a sedersi su una panchina mentre attendevano l’arrivo dei mezzi di emergenza.

Le dinamiche esatte dell’accaduto sono ancora al centro delle indagini delle forze dell’ordine.