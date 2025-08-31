CASERTA VIOLENTA. Ragazzino picchiato a sangue da branco di teppisti

31 Agosto 2025 - 12:30

CASERTA – Un atto di violenza gratuita ha colpito ieri sera il centro di Caserta. In piazza Dante, un ragazzo è stato aggredito da un branco che lo ha preso a pugni e calci. L’aggressione è stata così violenta che la vittima ha riportato ferite serie, con una profonda ferita alla testa che ha causato un copioso sanguinamento.

Dopo il pestaggio, il gruppo di aggressori si è allontanato rapidamente dal luogo, lasciando il giovane in gravi condizioni a terra.

Alcuni passanti si sono immediatamente avvicinati per prestare i primi soccorsi, aiutando il ferito a sedersi su una panchina mentre attendevano l’arrivo dei mezzi di emergenza.

Le dinamiche esatte dell’accaduto sono ancora al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino