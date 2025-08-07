CASERTA. Violento scontro nella notte, corsa in ospedale per una 18enne

7 Agosto 2025 - 11:08

REPERTORIO

Sconosciute, al momento, le condizioni della giovane ferita

CASERTA – Incidente, questa notte, lungo Viale Ellittico, nei pressi dell’aereonautica, a Caserta. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente tra loro. Nel violento scontro è rimasta ferita una 18enne per la quale si sono rese necessarie le cure dei sanitari del 118 e il successivo trasferimento in ospedale dove è stata affidata alle cure dei medici. Sconosciute, al momento, le condizioni della giovane ferita

