CASERTANA FC. Pasquale Granata nuovo club manager dei rossoblu

L’accordo verrà illustrato dopo la partita di sabato prossimo con il Latina.

CASERTA. La Casertana FC ha affidato l’incarico di club manager a Pasquale Granata. Il noto e stimato imprenditore casertano, figlio di Mario Pagano Granata, attestatosi negli ultimi anni con successo nel campo delle biotecnologie, entra così a far parte dell’organigramma societario rossoblu con l’intento di mettere al servizio della Casertana le proprie capacità manageriali.

Una collaborazione che nasce nel solco del senso di appartenenza al territorio e del legame con la squadra della propria città. Contestualmente, la società precisa che Pasquale Granata entra a parte della Casertana FC senza acquisizione di quote sociali, ma per il forte legame esistente con la società rossoblu e, in particolare, con il presidente Giuseppe D’Agostino.

L’accordo siglato nel tardo pomeriggio odierno verrà illustrato nel corso della conferenza stampa che si terrà al termine di Casertana-Latina, gara in programma allo stadio ‘Pinto’ sabato 27 gennaio alle ore 20.45.