CASERTANI felici di vivere nel vecchio Bronx: altre botte, altra violenza ieri sera ma dalle elezioni si è capito che è #tuttoapposto

CASERTA – (gv) Movida violenta (come sempre) nel centro storico. L ‘immediato intervento degli uomini della Squadra Volante della Questura di Caserta, diretta dal dottor Angelo Barbato, ha evitato il peggio ieri sera verso le 21, quando un giovane di 17 anni G. S., che aveva già segnalazione per Daspo urbano, è stato bloccato e denunciato per resistenza, oltraggio, minaccia e lesione a pubblico ufficiale, nonché violazione Daspo urbano. Il giovane sotto effetto dell’alcool, ha preso a calci un altro minore dopo una lite per futili motivi.