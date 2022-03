Casi di contagio da CORONAVIRUS tra i profughi ucraini arrivati in pullman a CASERTA

CASERTA – Secondo le prime informazioni pervenute dalla ASL di Caserta, sarebbero 8 i casi di persone positive al coronavirus tra le oltre 100 provenienti dall’Ucraina.

Chiaramente, è un numero che tenderà più a crescere che a diminuire, in considerazione del fatto che l’arrivo di profughi dalla guerra aumenterà nel giro delle prossime settimane. Sette di questi 8 casi sono stati riscontrati tra le persone all’interno del primo autobus giunto a Caserta nei giorni scorsi, precisamente 4 durante il primo screening e poi altri tre nel controllo successivo a 5 giorni di distanza. Per il secondo bus, invece si conta un solo positivo, per ora, perché si attende comunque il nuovo ciclo di tamponi.

La campagna vaccinale per i profughi ucraini giunti a Caserta non è iniziata cosa che invece, nel frattempo, ha preso il via all’Ospedale del Mare di Napoli.