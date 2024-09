CASO BILANCIO. L’opposizione porta il sindaco in tribunale: arrivano nuove carte

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Bilancio: motivi aggiungi al ricorso principale che vede la maggioranza di Peppe Vozza sedere in giudizio contro l’intera minoranza consiliare, difesa dall’avvocato Bruno Moscatiello. Il sindaco incarica l’ufficio contenzioso di individuare il legale che dovrà difendere il Comune dell’ennesimo attacco alla procedura di riequilibrio.

Siamo a quota sesto ricorso per motivi aggiunti. Stavolta ad essere impugnata dai consiglieri di opposizione è la delibera dell’ultimo consiglio comunale di luglio, avente ad oggetto la salvaguardia degli equilibri di bilancio per il triennio 2024/2026. Il procedimento principale è sempre quello del ricorso contro l’approvazione del rendiconto 2022 e del dup e bilancio 2023/2025 rispetto al cui procedimento l’opposizione aveva lamentato la non correttezza dei procedimenti per come disciplinati dai regolamenti interni.

Da allora, e nell’attesa della decisione del Tar nel merito, prevista per fine novembre, sono stati impugnati tutti i principali atti finanziari approvati dal Consiglio e dalla Giunta (tra gli altri, gli equilibri 2023, l’assestamento 2023, il rendiconto 2023, il bilancio 2024/2025). L’Amministrazione dal canto suo va avanti: i provvedimenti finanziari, infatti, non sono stati sospesi, producono i loro effetti (lavori pubblici, assunzioni etc) e le scadenze di legge consentono all’Ente l’approvazione di nuovi documenti.