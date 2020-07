CASTEL VOLTURNO. Beccato dalle telecamere a dar fuoco ai cassonetti. Ora è caccia al piromane

CASTEL VOLTURNO – E’ stato sorpreso dalle telecamere di sorveglianza ad appiccare il fuoco a dei cassonetti in località Destra Volturno, lato nord. Un giovane ha atteso che il camion della nettezza urbana svuotasse i cassoni dell’immondizia per dare fuoco ad una coperta abbandonata nei pressi per poi gettarla all’interno di uno dei contenitori.

Un automobilista che transitava di lì a poco, ha notato le fiamme e cercato di allontanare il cassonetto in fiamme dagli altri per poi allertare i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone che hanno proceduto con le operazioni di spegnimento.

Sono stati i vigili urbani della cittadina rivierasca a ricostruire la dinamica dell’episodio, grazie alle immagini riprese dalle telecamere poste in zona. Ora è caccia al piromane.