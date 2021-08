CASTEL VOLTURNO – Controlli in via del Mare a Castel Volturno dove la polizia municipale ha sorpreso un pakistano che “vendeva merce da spiaggia su area pubblica in maniera abusiva”.

La merce priva di tracciabilità composta da: 11 gonfiabili aperti; 17 gonfiabili confezionati; 9 mascherine; 2 Super Santos; 6 secchielli; 2 racchettoni; 2 palline; 1 pompa per il gonfiaggio e 3 vaporizzatori è stata sequestrata e l’uomo multato.