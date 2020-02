CASTEL VOLTURNO. Escrementi di topi nella scuola Garibaldi, il sindaco la chiude. ECCO QUANDO

CASTEL VOLTURNO – Nella giornata di ieri, 14 febbraio, il personale dell’Asl è intervento nella Scuola Materna Garibaldi, ubicata in Via Garibaldi a Castel Volturno, ove hanno eseguito una derattizzazione all’esterno dell’edificio; in tale circostanza sono stati anche rinvenuti sulla pavimentazione di alcuni locali interni dell’edificio scolastico escrementi di topi. Ciò ha reso improcrastinabile un intervento mirato a rimuovere prima gli escrementi e successivamente a igienizzare le superfici contaminate mediante sanificazione con prodotti a base di cloro o acido peracetico.

Per questo motivo il sindaco ha emesso un’ordinanza sindacale nella quale si ordina la sospensione delle lezioni didattiche per i giorni lunedì 17 e martedì 18 febbraio prossimi.

