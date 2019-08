CASTEL VOLTURNO. Fugge alla vista dei carabinieri e ingoia la droga che stava spacciando. Catturato

CASTEL VOLTURNO/SESSA AURUNCA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca, in quel territorio, nel corso di un servizio volto alla prevenzione e repressione dei reati attinenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto del cittadino beninese J.J. cl. 1975, domiciliato a Castel Volturno.

Nella circostanza i militari dell’Arma, in Castel Volturno, località Torre di Pescopagano, nei pressi di un lido balneare del luogo, hanno intercettato l’uomo mentre stava cedendo sostanza stupefacente ad un avventore. L’arrestato, accortosi della presenza dei carabinieri, ha subito cercato di scappare, ma è stato raggiunto e bloccato. In quel frangente, lo stesso, ha ingerito un involucro in cellophane ed ha più volte colpito e spintonato i militari dell’Arma allo scopo di riguadagnare la fuga.

A seguito di perquisizione personale il beninese è stato trovato in possesso di euro 74,00 provento dell’attività illecita e di 3 telefoni cellulari.

L’avventore, anch’egli bloccato, identificato e segnalato alle autorità competenti, ha dichiarato di aver acquistato dall’arrestato eroina per un corrispettivo di euro 20.

J.J. è attualmente ricoverato in osservazione per sospetta ingestione di stupefacenti, in attesa di essere condotto presso la casa circondariale di Santa Maria C.V..