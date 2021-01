CASTEL VOLTURNO. Lotta al degrado e alla mafia nigeriana. In arrivo 110 videocamere “intelligenti”

CASTEL VOLTURNO – “Grazie al Ministero dell’interno per un finanziamento di 2 milioni di euro, a marzo sarà attiva la procedura di gara per l’installazione di 110 videocamere intelligenti che permetteranno di monitorare tutto il territorio di Castel Volturno. Negli ultimi decenni i cambiamenti sono stati enormi, dal grande sviluppo turistico ed edilizio alla cementificazione selvaggia. Con la presenza di numerosissima di e soprattutto l’onnipresenza della camorra, prima solo locale e poi anche mafia nigeriana. Per non parlare del degrado ambientale. Augurandoci che quanto prima sia data legittimità a questa terra”. Lo ha detto il deputato casertano del Movimento 5 Stelle Nicola Grimaldi, commentando l’annuncio del sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia.